В Мичуринске откроется выставка, посвященная художнику Александру Герасимову

К 140-летию со Дня рождения первого президента Академии художеств СССР Александра Герасимова в Мичуринском краеведческом музее 13 августа откроют тематическую выставку, посвященную знаменитому земляку.

- Многие выходцы из нашего города прославили Мичуринск на всю страну: ученые, писатели, военные. Среди них одно из первых мест занимает Александр Михайлович Герасимов – первый президент Академии художеств СССР, один из крупнейших отечественных мастеров живописи ХХ века, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

На выставке будут представлены работы художника, фотографии, документы, связанные с его жизнью. Она будет работать на протяжении трех месяцев.