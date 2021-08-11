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Общество11 августа 2021 16:59

В Тамбове начался ремонт в доме-памятнике на ул. Интернациональной/Красной, 43/1

В 2014 году в здании произошел пожар, после которого в восстановлении нуждаются кровля и перекрытия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подрядчик обновит кровлю и перекрытия

Подрядчик обновит кровлю и перекрытия

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

11 августа в жилом доме по улице Интернациональной,43/1, который является объектом культурного наследия регионального значения, стартовали ремонтные работы. В 2014 году в здании произошел пожар, который повредил кровлю и перекрытия.

- Средства на приведение в порядок бывшего дома купца В.К. Венедиктова, построенного в 1917 году, были выделены из городского бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

По результатам электронного аукциона 9 августа мэрия заключила контракт на выполнение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия. Он предполагает замену поврежденных перекрытий с усилением существующих и устройство новой скатной кровли.