В Тамбове начался ремонт в доме-памятнике на ул. Интернациональной/Красной, 43/1

Подрядчик обновит кровлю и перекрытия Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

11 августа в жилом доме по улице Интернациональной,43/1, который является объектом культурного наследия регионального значения, стартовали ремонтные работы. В 2014 году в здании произошел пожар, который повредил кровлю и перекрытия.

- Средства на приведение в порядок бывшего дома купца В.К. Венедиктова, построенного в 1917 году, были выделены из городского бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

По результатам электронного аукциона 9 августа мэрия заключила контракт на выполнение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия. Он предполагает замену поврежденных перекрытий с усилением существующих и устройство новой скатной кровли.