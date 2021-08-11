Тамбовчанин угнал и разбил дорогостоящую иномарку «Mercedes-Benz»

В Тамбовской области полицейские за сутки раскрыли два угона автомобиля. В первом случае преступление произошло 10 августа в Тамбовском районе. Выяснилось, что автовладелец припарковал свою машину на переулке Дорожный и забыл вытащить ключи из замка зажигания, чем и воспользовался злоумышленник.

Рано утром со двора дома 32-летнего мужчины неизвестный угнал автомобиль марки «Mercedes-Benz E-200». В ходе розыска полицейские нашли иномарку с техническими повреждениями недалеко от места угона. Злоумышленник повредил машину и бросил транспортное средство. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний житель улицы Астраханской города Тамбова.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении тамбовчанина уголовного дела по статье 166 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Второй случай угона произошел в Тамбове. В полицию обратился 33-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что на улице Тамары Дерунец рядом с домом оставил свой автомобиль «ВАЗ-2112». Злоумышленник решил покататься на нем, после чего бросил на обочине, проехав незначительное расстояние.

Угонщиком в данном случае оказался 31-летний мужчина, проживающий на той же улице, что и потерпевший. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».