Полицейские нашли причастных к краже 9 тонн металла в Тамбовской области

Кража произошла на территории, принадлежавшей пункту приема металла Фото: УМВД по Тамбовской области

Участковому уполномоченному ОМВД России по Тамбовскому району 6 августа поступила оперативная информация о краже металлоизделий с территории, принадлежавшей пункту металлоприема в селе Покрово-Пригородное.

Выехав на место преступления, полицейские установили, что с неохраняемой части территории пункта приема металла пропал противовес от карьерного экскаватора массой 7 тонн. Были опрошены возможные свидетели, обследовано место кражи, а также изучены камеры видеонаблюдения.

В ходе розыска стражи порядка ходе установили предполагаемых преступников. Ими оказались жители поселка Строитель 31 и 24 лет. Молодые люди были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Подозреваемые дали признательные показания, и сообщили об еще одной краже с того же места. Они пояснили, что украли противовес 4 августа в дневное время. А 1 августа с этой же территории похитили две металлические балки длинной 5 метров, общим весом около 2-х тонн.

Как выяснилось, злоумышленники заприметили металлические изделия, которые находились на неохраняемой части пункта металлоприема. По объявлению в Интернете они арендовали «КАМАЗ» с манипулятором и совершили кражу металлических балок. Поняв, что их никто не заподозрил в краже, они вернулись на место преступления, и похитили противовес массой 7 тонн.

Похищенное имущество воришки сдали в другой пункт приема лома, находящийся в городе Тамбове. Металл был изъят, позже его вернут владельцу.

- Сотрудники полиции установили, что один из задержанных не раз привлекался к уголовной ответственности и был судим, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».