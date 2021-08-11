Тамбовчанка избила дознавательницу отдела полиции

В Тамбове осудили 56-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Установлено, что 13 июня 2021 года в 22:35 тамбовчанку доставили в дежурную часть для составления административного протокола. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина начала вести себя агрессивно, схватила дознавателя отдела полиции двумя руками за волосы и ударила ее головой и верхней частью туловища о столешницу деревянного стола. В итоге сотруднице полиции были причинены телесные повреждения.

- Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.