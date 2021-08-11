15 и 16-летний тамбовчане пойдут под суд за угон автомобиля

В СО по Октябрьскому району СУ СК по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков 15-ти и 16-ти лет. Их обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 24 мая молодые люди, увидев припаркованный у дома автомобиль марки «ВАЗ 21099», решили покататься на нем. Воспользовавшись тем, что двери машины были не заперты, они проникли в салон, перемкнули провода зажигания, завели машину и отправились кататься на ней по городу. Спустя некоторое время они оставили угнанный автомобиль в гаражном массиве и отправились по домам.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.