В Тамбове оборудуют 60 новых контейнерных площадок

В Тамбове появятся новые площадки для мусора. В частном секторе они придут на смену не очень удобному для жителей бестарному сбору отходов, когда в определенное время за ними приезжает спецавтомобиль. На решение этого вопроса в текущем году из городского бюджета выделили около 5 миллионов рублей. На эти средства обустроят 60 дополнительных новых контейнерных площадок в разных частях города.

После завершения торгов в июле подрядчики приступили к работе и уже четыре площадки заасфальтированы, еще на 7 работают строители, к концу текущей недели работы будут выполнены полностью на следующих адресах: бульвар Энтузиастов, Рассказовское шоссе, на ул. Комсомольской и Комсомольском проезде, угол Железнодорожной и Спортивной. На следующей неделе планируется взять в работу порядка 8 адресов на Белом баке, а всего их здесь будет около 20. Новые контейнерные площадки будут оборудованы на ул. Гагарина/Задонская, Гагарина/Липецкая, Звездный переулок, Курский проезд, Лесная/Новостремянная, Рубежный проезд, Курская, Авиаторов и других. Все работы по асфальтированию и сварке навесов и ограждений планируется завершить к октябрю.

- Все места, на которых оборудуются новые контейнерные площадки, согласованы с жителями и полностью отвечают санитарным нормам, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова. - Ход работ по поручению администрации города контролируют представители муниципального учреждения «Спецтехуниверсал».