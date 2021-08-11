Жительница Тамбовщины набрала кредитов и перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

В Мичуринске 57-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. В начале августа ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший человек представился сотрудником банка, в котором обслуживается женщина. Он сообщил ей, что неизвестные пытаются списать с ее счета все деньги.

Жительница наукограда, испугавшись за сохранность своих сбережений, четко выполняла все указания и перевела аферистам с разных банкоматов около 200 тысяч рублей. Спустя несколько дней ей снова позвонили и убедили взять несколько кредитов. Чтобы сохранить и эти деньги, женщина должна была также перевести их на якобы безопасные счета.

В итоге она оформила кредитов более чем на 600 000 рублей и все средства перевела на счета аферистов. После этого мошенники перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

- Полицейские проводят мероприятия по поиску злоумышленников и раскрытию данного преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.