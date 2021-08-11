Тамбовчанин получил три года условно за хранение 17 килограммов марихуаны

В октябре прошлого года в селе Донское Тамбовского района сотрудники наркоконтроля задержали 43-летнего местного жителя. В доме и надворных постройках у него нашли свертки, пакеты, стеклянные банки, металлические фляги, в которых находились наркотические вещества в сыром и высушенном виде – больше 17 килограммов марихуаны. Мужчину задержали и доставили в отдел. Полицейским он рассказал, что нарвал коноплю на территории Тамбовского района, высушил ее и использовал ее для курения, а также добавлял в еду.

В отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». По окончании расследования уголовное дело направили в суд Тамбовского района.

- Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В июле текущего года приговор вступил в законную силу. По решению суда изъятое наркотическое вещество весом 17 килограммов уничтожено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.