Коронавирус в Тамбове, новости на 11 августа: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 11 августа, достигло 38708 человек. Из них выздоровели 36535 человек, 724 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 93 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 33 мужчины и 57 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также трое детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 744 человек, из них диагноз «пневмония» у 688 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.