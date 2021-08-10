Тамбовчанин попытался украсть из магазина электроинструмент

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования получил сообщение из охраняемого торгового центра на бульваре Энтузиастов города Тамбова. Его сотрудники объяснили прибывшим росгвардейцам, что посетитель магазина взял с прилавка электроинструмент и попытался уйти, не оплатив товар.

- Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего тамбовчанина и предали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.