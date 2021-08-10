Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2021 18:03

Тамбовчанин попытался украсть из магазина электроинструмент

Нарушителя задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования получил сообщение из охраняемого торгового центра на бульваре Энтузиастов города Тамбова. Его сотрудники объяснили прибывшим росгвардейцам, что посетитель магазина взял с прилавка электроинструмент и попытался уйти, не оплатив товар.

- Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего тамбовчанина и предали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.