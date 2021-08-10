В федеральный штаб общественной поддержки ЕР вошли врачи и волонтеры

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В его состав вошли врачи, волонтеры, ветераны, учителя, артисты, спортсмены, предприниматели и лидеры общественного мнения. Работать штаб будет под руководством Героя России, сенатора Александра Карелина.

Как сообщает nashgorod.ru, штаб собрал вместе представителей свыше 30 некоммерческих организаций, в том числе таких, как «Мы вместе» и «Волонтеры-медики». В ходе церемонии открытия штаба представителям общественных организаций были вручены удостоверения его членов.

По мнению Карелина, новая структура поможет оперативно делиться правильным опытом, а также поможет собрать предложения россиян в народную программу партии. А по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, большая часть действующих сегодня отечественных национальных проектов составлена из предложений, сформированных «Единой Россией».

Аналогичную оценку, только с точки зрения внешнеполитического курса страны, дал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он объяснил достигнутые успехи «тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны прежде всего «Единой России».

По мнению сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой, штаб видится в качестве площадки для прямого диалога экспертов с населением. В частности, в регионах в сфере образования все еще ощущается нехватка кадров и новой инфраструктуры. Улучшение ситуации в этом направлении облегчит доступ к дополнительному образованию, одновременно снизит нагрузку как на учителей, так и на школьников.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, менять нужно саму систему российского здравоохранения. И делать это необходимо медицинским работникам, чтобы пациент стал главным приоритетом в их работе.

По данным сайта ER.ru, штабы появились почти во всех субъектах РФ. Их возглавили лидеры общественного мнения. Площадки были предоставлены для проведения вебинаров, круглых столов с экспертами и встреч с гражданами. Там шло обсуждение предложений в народную программу «Единой России».

“В Тамбовской области штаб общественной поддержки открылся 9 августа. Мы благодарим организации, которые стали его первыми участниками и создателями. Это Ассоциация правовой помощи, региональное отделение Российского детского фонда, «Волонтеры Победы». Все они давно являются нашими партнерами по работе региональной общественной приемной партии, патриотическим, социальным мероприятиям. Ассоциация правовой помощи в лице ее президента Ольги Плотниковой – это большой багаж юридической практики, решение проблем жителей нашей области. Региональное отделение детского фонда в лице заместителя председателя Галины Серовой – это поддержка тысяч семей региона. "Волонтеры Победы" в лице руководителя Надежды Чернышовой и множества молодых людей по всей области – это помощь старшим, сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны. У нас наработан огромный совместный опыт, и мы рассчитываем, что их предложения станут значимой частью народной программы партии”, - прокомментировала Светлана Садова, руководитель регионального штаба общественной поддержки.