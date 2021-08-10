Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 17:40

В Тамбовском районе чистую воду получат 800 человек

В поселке совхоза «Комсомолец» появятся новые объекты водоснабжения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В поселке совхоза «Комсомолец» Тамбовского района по улице Дружбы ведутся работы по строительству новых объектов водоснабжения. На сегодняшний день здесь проведен первый этап по бурению скважины. Вскоре будет установлено оборудование водонапорной башни. Уже поставлена и также ожидает запуска станция водоподготовки.

- Согласно плану, оборудование должно быть введено в эксплуатацию до конца 2021 года. Производительность нового объекта — 384 кубометра воды в сутки. На данный момент этот график соблюдается, - сообщает администрация Тамбовского района.

Общая стоимость контракта — 7 548 000 рублей, большая часть которых выделена из федерального бюджет.