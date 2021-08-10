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Общество10 августа 2021 16:21

Тамбовчанин, укравший с улиц два люка, выплатил водоканалу ущерб

Мужчина перевел коммунальщикам почти 11 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанин, похитивший два канализационных люка с улиц города, компенсировал водоканалу причиненный ущерб. Канализационные крышки мужчина вместе с приятелем украл в конце весны, и сдали их в пункт приема металлов. Воров нашли. Во время досудебного разбирательства тамбовчанин признал вину и перечислил в водоканал 10 800 рублей.

- Кражи канализационных люков случаются в Тамбове часто, новые случаи регистрируются каждую неделю, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. – Сейчас в Тамбове возбуждены и расследуются пять таких уголовных дел.