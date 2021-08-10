Жители больше 10 улиц Тамбова останутся без света

В среду, 11 августа, жителей 12 улиц Тамбова ждет отключение электроэнергии. На этот день АО «ОРЭС-Тамбов» запланировало проведение ремонтных работ. Света не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30:

по ул. Бастионной, д. 24;

- с 9.00 до 14.00:

по ул. Южной, д. 5-107;

по ул. Андреевской, д. 122-130;

по ул. Пархоменко, д. 57;

- с 14.00 до 16.00:

по ул. Ревтрудовской, д. 12-53;

по ул. Крылова, д. 35-47;

по ул. Фрунзе, д. 9-29;

по ул. Н.Липецкой, д. 6-64;

по ул. Добролюбова, д. 27-49;

по пр. Верхнему, д. 6-15;

по ул. Ударной, д. 3-7;

по ул. Районной, д. 11-70.