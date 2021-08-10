Пьяный тамбовчанин за рулем «Нивы» совершил кражу с территории агрофермы

Мужчина увез с предприятия поилки и решетки для птиц Фото: УМВД по Тамбовской области

9 августа в 3 часа ночи сотрудники ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» заметили на территории города подозрительный автомобиль «Нива» с прицепом. Полицейские остановили машину и выяснили, что от водителя исходит запах алкоголя. 57-летнего мужчину отстранили от управления, салон и прицеп осмотрели. В результате сотрудники ГИБДД обнаружили металлические изделия, происхождение которых мужчина объяснить не мог.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские опросили водителя и установили, что в эту ночь в состоянии алкогольного опьянения он совершил преступление. Мужчина вывез с территории агрофермы лом черного металла (поилки и решетки для птиц), вес которых уточняется. Металлоизделия он собирался сдать в пункт приема лома металлов.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за кражу, составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Металлоизделия изъяты и будут возвращены на предприятие.