В суд передают дело тамбовского пенсионера, который с помощью бадика расправился с односельчанином

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 75-летнего жителя села Тулиновка. Пенсионера обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 16 мая этого года после ухода из своего дома односельчанина, пожилой мужчина обнаружил исчезновение 5-литровой бутылки со спиртом. Он разыскал предполагаемого вора и нанес ему удары по голове самодельной металлической тростью. На следующий день мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.