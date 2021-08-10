За долги по налогам у тамбовчанина арестовали «Porsche Cayenne S»

Владелец может лишиться иномарки за долги

В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам УФССП России по Тамбовской области на принудительном исполнении находится производство в отношении местного жителя. Мужчина не оплачивал налоги и накопил задолженность более 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и установил, что в собственности у должника есть автомобиль «Porsche Cayenne S». Владелец намеренно скрывал машину от судебных приставов и ее объявили в розыск.

Удалось установить, что хозяин припарковал свой спортивный кроссовер на стоянке одного из торговых центров города Уварово. Судебный пристав-исполнитель приехал на место, составил акт описи и арестовал иномарку.

- У мужчины есть 10 дней, чтобы погасить всю сумму задолженности, иначе, в соответствии с законом, арестованное имущество реализуют, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области