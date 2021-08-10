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Происшествия10 августа 2021 10:21

В столкновении двух авто на ул. К. Маркса в Тамбове получила травмы 37-летняя женщина

Медики осмотрели пострадавшую на месте происшествия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На ул. К. Маркса столкнулись две легковушки

На ул. К. Маркса столкнулись две легковушки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 9 августа в 15 часов 45 минут на улице Карла Маркса в районе дома №203 города Тамбова. 37-летняя водитель автомобиля «Kia Rio» столкнулась с движущейся навстречу «Lada Granta» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Kia Rio» получила повреждения, медики осмотрели ее на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.