В столкновении двух авто на ул. К. Маркса в Тамбове получила травмы 37-летняя женщина

На ул. К. Маркса столкнулись две легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 9 августа в 15 часов 45 минут на улице Карла Маркса в районе дома №203 города Тамбова. 37-летняя водитель автомобиля «Kia Rio» столкнулась с движущейся навстречу «Lada Granta» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Kia Rio» получила повреждения, медики осмотрели ее на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.