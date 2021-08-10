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Здоровье10 августа 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 августа: за сутки заболели 90 человек

Общее количество заразившихся – 38615
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 августа, 38615 человек. 36396 заболевших выздоровели, 721 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 90 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, а также 6 детей от 7 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 760 человек, из них диагноз «пневмония» у 706 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.