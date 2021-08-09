В Тамбовской области умерла заслуженный врач России Галина Борзова

Галина Борзова

6 августа в Тамбовской области на 76 году жизни ушла из жизни заслуженный врач России Галина Николаевна Борзов, заслуженный врач Российской Федерации, врач дерматовенеролог высшей квалификационной категории стационарного отделения ГБУЗ «ТОКВКД».

Борзова Галина Николаевна родом из Ивановской области, окончила Ярославский медицинский институт по специальности «Лечебно-профилактическое дело» в 1971 году. Работала врачом в Забайкальском крае. Переехав в Тамбовскую область, Галина Николаевна приступила к трудовой деятельности в Тамбовском областном кожно-венерологическом диспансере, в старейшем учреждении нашего региона, которому в 2022 году исполняется 100 лет, 45 лет из которых Галина Николаевна возглавляла стационарное отделение.

Профессионализм Галины Николаевны был отмечен Министерством здравоохранения Российской Федерации, администрацией региона, а в 1998 году ей было присвоено звание Заслуженный врач Российской Федерации.

- До последних дней Галина Николаевна не утратила живости ума. Она прожила долгую, яркую, интересную жизнь. Вместе с ней ушла целая эпоха, ее уход – огромная потеря для медицинского сообщества, для пациентов, коллег, ординаторов и студентов, - говорят в управлении здравоохранения Тамбовской области.