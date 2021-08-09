В одну из больниц Тамбовщины поступил новый ренгенаппарат и автомобиль

В Токарёвскую ЦРБ в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование. Благодаря современному цифровому рентгенографическому аппарату и санитарному автомобилю медики получили дополнительные возможности для оказания качественной и своевременной помощи жителям района.

- Подавляющее большинство всех диагнозов ставится с помощью методов лучевой диагностики. Современный рентгеновский аппарат позволяет информативно и достоверно обследовать пациентов с подозрением, например, на онкологические заболевания. Стоимость оборудования составляет порядка 16 миллионов рублей. Оборудование крайне востребовано. На нем уже выполнено свыше 700 исследований, - рассказали в Токаревской ЦРБ.

Также большим подспорьем для медиков стал и новый автомобиль, который отличается повышенной проходимостью и без проблем позволит добраться до самых отдаленных населенных пунктов. Он будет задействован для оказания неотложной медицинской помощи и доставки лекарственных препаратов пациентам, получающим на дому лечение от новой коронавирусной инфекции.