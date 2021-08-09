В городе выберут победителей конкурса «Тамбов в цвету»

9 августа завершился прием заявок на конкурс «Тамбов в цвету», который уже в 14-й раз проходит в областном центре. Комиссия управления по связям с общественностью администрации города приступила к самому ответственному периоду — оценке участников по утвержденным критериям.

Жюри обращает внимание на разнообразие и качество посадочного материала, эстетичный вид клумб, своевременную уборку сезонных растений, коллективную активность жильцов в благоустройстве цветников и клумб на придомовых территориях.

- С 9 по 15 августа члены комиссии просмотрят представленные заявки, заполнят оценочные листы и в период до 22 августа определят победителей, лауреатов и активных участников, - сообщает мэрия Тамбова. Результаты конкурса будут объявлены на торжественной церемонии награждения в сентябре.