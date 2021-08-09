Тамбовчанин с ножом напал на 19-летнюю девушку, чтобы отобрать у нее телефон и деньги

Вечером 4 августа на территории села Петровское произошло разбойное нападение. Жертвой преступника стала 19-летняя девушка, которая возвращалась домой и разговаривала по телефону. Сзади на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, пытался отобрать у нее сотовый телефон и деньги. Девушка сумела убежать от преступника и обратилась за помощью в органы внутренних дел. По «горячим» следам сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции организован розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Девушку опросили, с ее слов составлено приблизительное описание внешности нападавшего. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего жителя Моршанского района.

- По данному факту в следственном подразделении МОМВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемый опрошен, изъято орудие преступления. По решению суда он арестован и помещен в следственный изолятор. В рамках следственно-оперативных мероприятий устанавливаются и опрашиваются свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, назначено проведение трассологической, дактилоскопической, генетической и судебно-медицинской экспертиз. За совершение данного преступления может грозить до десяти лет лишения свободы.