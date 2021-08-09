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Происшествия9 августа 2021 10:35

В Тамбовской области при столкновении автомобилей пострадали три человека

Среди травмированных есть 17-летняя девушка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больницах оказались двое мужчин и девушка

В больницах оказались двое мужчин и девушка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 7 августа в 20 часов 53 минуты на улице Октябрьской в районе дома №13 города Котовска. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21060» столкнулся с «Шевроле Ланос», под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате аварии повреждения получили водители автомобилей, а также 17-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21060», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и детскую областную больницу.