В Тамбовской области при столкновении автомобилей пострадали три человека

В больницах оказались двое мужчин и девушка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 7 августа в 20 часов 53 минуты на улице Октябрьской в районе дома №13 города Котовска. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21060» столкнулся с «Шевроле Ланос», под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате аварии повреждения получили водители автомобилей, а также 17-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21060», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и детскую областную больницу.