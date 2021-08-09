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Здоровье9 августа 2021 9:41

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 августа: за сутки заболели 92 человека

Общее количество заразившихся – 38525
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 9 августа, 38525 человек. 36280 заболевших выздоровели, 718 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 35 мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, а также 5 детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 804 человека, из них диагноз «пневмония» у 746 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.