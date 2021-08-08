К утру 8 августа еще у 94 жителей Тамбовской области нашли коронавирус

В Тамбовской области за сутки коронавирус выявили у 94 человек. Как сообщил региональный оперштаб, среди них 33 мужчины, 59 женщин, два ребенка (девочки 15,17 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 86 лет. Общее количество подтвержденных ковида в регионе увеличилось до 38 433.

36 251 пациент выздоровел: 17 473 выписаны из стационара, 18778 сняты с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 758 тамбовчан, из них диагноз «пневмония» у 713. На домашнем карантине – 2085 (из них подтверждённых случаев – 706, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 56 219. Выписаны из больниц – 24 453.

По состоянию к 8 августа, первую прививку от коронавируса сделали 274 180 человек или 93,7% от полученной вакцины (54,7% от подлежащего населения). Полностью прошли иммунизацию (1 и 2 этап) 211 673 тамбовчанина (77,2%).