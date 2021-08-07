В Тамбове завершат работы по подключению нового водовода

В Тамбове подходят к завершению работы по подключению нового участка водовода общей протяженностью 3,5 километра, построенного на севере города для снабжения этого района водой. Напомним, новый участок проложен в районе от ул. Советской, 202 до пересечения улиц Агапкина/Советская. В целях минимизации неудобств для горожан его подключение проходило в несколько этапов и будет завершено через неделю.

Финальный этап подключения стартует в ночь с 16 на 17 августа. На время проведения работ по согласованному графику будет снижено давление холодной воды на севере города с 1 часа ночи до 5 утра 17 августа. Затем с 6 до 10 утра холодная вода будет подаваться в обычном режиме. С 10 до 19 давление холодной воды понизится до среднего значения. Это позволит накопить ее запас и подать ресурс в прежнем режиме вечером.

- Работы по подключению планируется завершить к 19 часам 17 августа. С этого времени давление холодной воды будет постепенно повышаться и будет доведено до нормативного значения вечером того же дня, - сообщает Центральная городская диспетчерская.