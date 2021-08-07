В Тамбове нельзя купаться на двух пляжах

Санитарные врачи провели очередное исследование зон отдыха. Специалисты проверили 227 проб воды на санитарно-химические показатели, 317 – на микробиологические показатели, 268 - на колифаги, 296 - на возбудители инфекционных заболеваний, 145 проб - на паразитологические исследования.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», санитарным требованиям не соответствуют три пляжа области, два из них расположены в Тамбове. Это «Ласковский» карьер со стороны парка Победы, пляж «Спортивный» на левом берегу Цны после Кривого моста, а также зона отдыха в селе Татаново Тамбовского района.

- Использовать эти зоны рекреации для купания не рекомендуется, - говорят в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.