Тамбовчан приглашают на ярмарки

Тамбовчан приглашают посетить ярмарки, которые работают в областном центре. Располагаются они, как правило, в зонах массовой жилой застройки. Это очень удобно, ведь продукция местных производителей можно купить недалеко от дома, да еще и по приемлемым ценам.

- Особую актуальность ярмарки приобретают летом и осенью, когда объемы закупаемой на зиму продукции значительно вырастают, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова.

Ознакомиться с полным списком ярмарок, которые проходят в областном центре, можно в специальном разделе на сайте мэрии «Информация о ярмарках» (http://city.tambov.gov.ru/departments/komitet-po-razv..). Здесь есть данные о ежедневных, еженедельных и сезонных ярмарках.