Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 августа: за сутки заболели 96 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 августа, 38339 человек. 36191 заболевший выздоровели, 712 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 96 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 39 мужчин и 51 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, а также 6 детей от 8 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 749 человек, из них диагноз «пневмония» у 707 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.