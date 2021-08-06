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Звезды6 августа 2021 15:33

Тамбовчан приглашают на выставку экспонатов из Воронежа

Экспозиция открывается 12 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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12 августа в Тамбовском областном краеведческом музее начинает работу выставка из Воронежского областного краеведческого музея «Великие русские изографы».

На выставке представлены копии (в высоком разрешении) с работ художника Василия Криворучко: «Андрей Рублёв. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек», а также автопортрет художника. В экспозицию включены предметы из фондов ВОКМ: иконы, богослужебные книги и художественное литье.

- Выставка будет работать с 12 августа по 10 сентября, - сообщают в Тамбовском областном краеведческом музее.