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Общество6 августа 2021 14:31

Тамбовчанам обещают аномальную жару

Продержится она с 6 по 8 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Как сообщает администрация Тамбова со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со второй половины дня 6 августа, а также 7 и 8 августа на территории Тамбовской области ожидается аномальная жара. Специалисты прогнозируют температуру воздуха до +33 градусов Цельсия.

- Аномально жаркая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения, нарушениями в работе железнодорожного транспорта, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - напоминают в мэрии города.