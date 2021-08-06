Тамбовчанам обещают аномальную жару

Как сообщает администрация Тамбова со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со второй половины дня 6 августа, а также 7 и 8 августа на территории Тамбовской области ожидается аномальная жара. Специалисты прогнозируют температуру воздуха до +33 градусов Цельсия.

- Аномально жаркая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, конденсаторных систем, систем высоковольтного снабжения, нарушениями в работе железнодорожного транспорта, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - напоминают в мэрии города.