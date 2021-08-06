На Тамбовщине житель Воронежской области расправился с земляком

Убийство произошло в доме жителя Мордовского района Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Жердевском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ранее знакомые обвиняемый и 42-летний потерпевший (оба жители п.г.т. Грибановский Воронежской области), работали вахтовым методом на птицефабрике в районном поселке Токаревка. Днем 17 апреля текущего года мужчины совместно распивали спиртные напитки в гостях у жителя Мордовского района. Из-за конфликта старший из воронежцев набросился на земляка с ножом и нанес ему удар в шею. От ранения мужчина сразу умер. Тело погибшего утром обнаружил хозяин дома.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.