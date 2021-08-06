В Тамбовской области задержали преступную группу, культивирующую коноплю

Коноплю скрывали от посторонних глаз за глухим забором Фото: УМВД по Тамбовской области

Оперативники наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области пресекли деятельность преступной группы, члены которой незаконно культивировали и сбывали через сеть Интернет наркотики растительного происхождения. Как установили полицейские, подозреваемые – ранее судимые мужчины в возрасте 46 и 56 лет – сами являлись потребителями наркотических веществ, заказали через сеть Интернет семена наркосодержащих растений каннабис с высоким содержанием тетрагидроканнабинола из Голландии, приобрели руководство по их культивированию с применением современных технологий. Наркодельцы приобрели несколько дачных участков на территории дачных поселков Притамбовья, которые в целях конспирации обнесли высоким глухим забором и поставили теплицы. Для выращивания, переработки, сушки, хранения и фасовки наркосодержащих растений применялись дорогостоящее оборудование, вносились высококачественные удобрения.

Сотрудники полиции изъяли больше 300 растений конопли, многие из которых превышали высоту в 2,5 метра, а также 4 килограмма готовой к реализации наркотической продукции. По версии следствия, незаконным бизнесом подозреваемые занимались с весны текущего года. Участники группы задержаны, один из них арестован.

- По данному факту в следственном управлении УМВД России по Тамбовской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение таких преступлений предусмотрено до двадцати лет лишения свободы.