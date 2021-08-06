Двое тамбовских подростков пойдут под суд за угон автомобиля

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 19 и 16-летних местных жителей, обвиняемых в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в октябре 2019 года в ночное время подростки, заранее договорившись об угоне машины, вскрыли переднюю левую дверь автомобиля «ВАЗ-21074», припаркованного у дома на одной из улиц города Рассказово. В салоне автомобиля, в замке зажигания молодые люди обнаружили ключи. Угнав автомобиль, подростки направились к полю, расположенному вблизи улицы Березовой города Рассказово. Проехав примерно 600 метров, парни не справились с управлением и застряли в яме. После этого они бросили машину и ушли. Очевидцев у этого преступления не оказалось, поэтому почти два года оно оставалось нераскрытым. Но в июле 2021-го в полицию пришел один из угонщиков, который признался в похищении машины и написал явку с повинной.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.