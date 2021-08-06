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Происшествия6 августа 2021 10:34

В Тамбовской области фура наехала на велосипедиста

51-летний мужчина попал в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В темноте фура наехала на велосипед

В темноте фура наехала на велосипед

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 5 августа в 22 часа на 395 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Мичуринского района. 35-летний водитель большегруза «Volvo FH 12» в составе полуприцепа «Шмитц SKO 24» наехал на 51-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП велосипедиста с травмами доставили в городскую больницу Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.