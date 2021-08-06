Коронавирус в Тамбове, новости на 6 августа: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 6 августа, достигло 38243 человек. Из них выздоровели 36081 человек, 709 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 93 жителей региона, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 36 мужчин и 54 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, а также трое детей от 6 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 758 человек, из них диагноз «пневмония» у 715 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.