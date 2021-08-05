Причиной гибели двоих рабочих в Тамбовском районе стал алкоголь и использование мотопомпы в закрытом помещении

В Государственной инспекции труда поделились результатами расследования по факту гибели рабочих АО «Радуга» в поселке Новая Ляда 26 июня. В этот день разнорабочие 46 и 56 лет занимались откачкой воды из шахты строящегося зерноочистительного комплекса. Люди отравились продуктами горения.

Выяснилось, что причиной несчастного случая стало нарушение работниками дисциплины труда.

- Они самостоятельно приняли решение применить мотопомпу c бензиновым двигателем, не предназначенную для работы в закрытом помещении, а также находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Госинспекции труда.