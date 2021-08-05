В Тамбове отремонтируют коллектор на Набережной

Реконструкция проблемного коллектора рассчитана на 3 года

В Тамбове в ближайшее время обещают начать ремонт коллектора диаметром 1000 мм, который находится ул. Набережной областного центра. Периодически на нем происходят порывы и провалы. Все потому, что износ сетей на этом участке, по данным специалистов, составляет 100%. Необходима их реконструкция. Сейчас в планах РКС-Тамбов заменить проходящие по Набережной железобетонные трубы на коммуникации из современных материалов.

- Реконструкция магистрального коллектора на Набережной будет поэтапно проводиться до 2023 года. За этот период будет проложено 2796 метров новой трубы, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - В 2021 году заменят два отрезка общей протяженностью 250 метров. На это выделят 26 миллионов рублей. Во время проведения работ услуги водоотведения будут предоставляться в полном объеме.

Фото РКС-Тамбов