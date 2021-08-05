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Происшествия5 августа 2021 14:31

Тамбовчанин пытался откупиться от полицейских, которые нашли у него плантацию конопли

Мужчину планируют привлечь к ответственности сразу за несколько преступлений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сотрудники наркоконтроля Моршанского района нашли на придомовой территории местного жителя 62 куста культивированной конопли. Кроме того, у 39-летнего мужчины обнаружили 700 граммов готовой для употребления марихуаны. Моршанца задержали и проводили в полицейский автомобиль. Внутри мужчина попытался дать сотрудникам наркоконтроля взятку за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. О случившемся полицейские сообщили в отдел.

Сейчас все наркотикосодержащие растения направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам культивирования незаконных растений и хранения наркотических веществ.

- Также мужчину привлекут к уголовной ответственности по статье «Дача взятки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.