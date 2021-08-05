Тамбовчанин из пневматики выстрелил в лоб теще

В Сампурском районе под суд пойдет 41-летний житель села Верхоценье. Мужчину обвиняют в преступлении по статье «Угроза убийством». По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, сообщил родным, что сейчас «он будет убивать», схватил пневматическую винтовку и выстрелил в голову 80-летней матери своей сожительницы. Круглая пуля застряла у женщины в мягких тканях лба. После этого мужчина взял винтовку и отправился спать, положив оружие рядом с собой.

- Мужчину уже привлекли к административной ответственности за побои, - сообщает прокуратура тамбовской области. – Сейчас ему грозит еще и уголовное наказание. Материалы дела переданы в суд.