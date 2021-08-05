Меры “Единой России” приносят результаты - цены на сезонные овощи стали падать

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Об этом рассказал руководитель рабочей группы ЕР по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

По его словам, существенное снижение отмечается на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают свою продукцию напрямую - в обход посредников. Кроме этого, Гордеев сообщил об открытии дополнительных торговых точек в течение последних дней, в том числе в Крыму, в Краснодарском крае и Бурятии было открыто от 30 до 50 ярмарок, пишет Nashgorod.

“Единая Россия” продолжает отслеживание цен как в крупнейших торговых сетях, так и на ярмарках. Также ведется работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по части снижения торговых наценок.

Контролируют ситуацию с ценами на «борщевой набор» все региональные отделения партии. Они осуществляют мониторинг, обеспечивают подписание соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и компаниями-производителями. В 53 регионах было организовано 415 встреч с ретейлерами, в 83 российских субъектах прошло около 4,2 тысячи рейдов по торговым точкам для фиксации цен на важнейшие продукты питания. В 59 регионах открыли свыше 1200 ярмарок с конца июля.

Выдвинутые партией и правительством меры приносят результаты, подчеркивают в регионах. Например, в Липецкой области получилось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля члены рабочей группы «Единой России» пришли к договоренности, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет по минимуму – 10–15%.

Существенно упала цена на овощи в Нижегородской области. В Калужской области фиксируется тенденция к падению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей не наблюдается.

“Более чем 80 российскими регионами все поставленные задачи выполняются. Помимо этого, мы можем видеть большую активность на всех площадках, как минимум 15 тысяч ярмарочных площадей в настоящее время предоставлены в стране для фермеров. Эффект от уменьшения потребительских цен повышается”, - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Ранее, как передает портал “Единой России”, на площадке партии состоялось совещание с руководством Кабмина РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и компаниями-производителями сельскохозяйственной продукции. На нем были озвучены конкретные меры, позволившие за две недели обеспечить снижение стоимости на некоторые составляющие «борщевого набора».

«В настоящее время в Тамбове, как и по всей стране, партия «Единая Россия» ведет мониторинг цен на значимые овощи - так называемый «борщевой набор». Депутатский корпус и рядовые партийцы уже две недели проверяют стоимость этих продуктов в крупных сетевых магазинах, магазинах шаговой доступности и на рынках.

Могу констатировать, что в Тамбове заметно понижение цен на ряд позиций. Так, если две недели назад капуста стоила чуть более 36 рублей за килограмм, то сейчас средняя цена уже 28 рублей. Замечу также, что проводится большая работа по повышению доступности мест торговли для наших производителей, и этот вопрос - предмет заботы и городских, и областных властей. Кстати, Тамбовская область уже сейчас в лидерах по числу ярмарочных площадок. А с учетом данной ситуации губернатор Александр Никитин распорядился продлить работу ярмарок на весь летне-осенний период. Уверен, что скоординированная работа поможет не только снизить, но и удержать цены и в следующем году, тем более что местные сельхозпроизводители обещают хороший урожай», - отметил руководитель рабочей группы по вопросам урегулирования цен, секретарь тамбовского городского местного отделения «Единой России» Александр Орионов.