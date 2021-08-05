Тамбовчанин погиб под колесами фуры

Мужчина стоял прямо на проезжей части Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб 48-летний мужчина, произошла 4 августа в 23 часа 20 минут на 48 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. 56-летний водитель большегруза «DAF FT XF105 460» в составе полуприцепа «KOGEL S24-3» наехал на 48-летнего пешехода, который стоял на проезжей части.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.