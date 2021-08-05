В Тамбовскую область поступила крупная партия «Спутника V»

Тамбовская область получила очередную партию вакцины против коронавируса в количестве 31,2 тысячи доз «ГамКовидВак» (Спутник V). Это позволит сократить очередь тех, кто стоит в очереди на прививку. Таких в нашем регионе, по последним сведениям, было 54 тысячи человек.

-Поступившая вакцина уже распределена между медучреждениями, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области коронавирусной инфекции, по состоянию на 4 августа первый этап вакцинации прошли 260179 человека. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 198233 человека.