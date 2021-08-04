В Тамбове благоустроят территорию у детского сада «Дюймовочка» на улице Киквидзе. В прошлом году в мэрию поступило около 1300 предложений заняться этим участком от местных жителей.

По решению общественного совета города в 2021 году территорию включили в голосование за благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», по итогам которого она набрала почти 3800 голосов горожан. На сегодняшний день решение о благоустройстве этой территории принято - оно будет проведено уже в следующем году.

- Здесь планируется установить детские игровые комплексы, скамейки и урны, оборудовать спортивные площадки, провести озеленение, сделать освещение, учесть другие пожелания горожан, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.