Под Тамбовом задержали банду, которая обворовывала пенсионеров в трёх регионах

Задержать гастролеров удалось в Тамбовском районе Фото: УМВД по Тамбовской области

В тамбовскую полицию 29 июля обратились сразу две жительницы областного центра, которые, после визита незнакомых людей, остались без своих сбережений. 85-летней пенсионерке, проживающей в Советском районе гости представились социальными работниками, которые выясняют, нуждается ли старушка, и пообещали решить вопрос с предоставлением продуктов питания. Во втором случае легенда была другой – незнакомцы объявили себя сотрудниками Пенсионного фонда и рассказывали пенсионерке о необходимости скорой замены денег. Пока один из гостей отвлекал внимание хозяйки, двое других осматривали квартиру, находили деньги, после чего все вместе уходили. Таким образом одна из пожилых женщин лишилась 140 тысяч рублей, а вторая – 230. После ухода незнакомцев обе пенсионерки, заподозрив неладное, проверили места, где они хранят деньги и, ничего не найдя, позвонили по номеру 02.

По описанию обворованных старушек стало понятно, что к обеим наведалась одна и та же группа. По описанию самих потерпевших и их соседей выяснилось, что передвигались преступники на автомобиле «Citroen» с номерами Владимирской области. Машину объявили в розыск. Спустя несколько часов подходящий под описание автомобиль нашелся на федеральной трассе Р-22 в Тамбовском районе. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились 20-летний житель Астрахани, 22-летний мужчина из Калининградской области, а также 35-летняя женщина, зарегистрированная на территории Владимирской области. Всех троих для разбирательства доставили в отдел. Никаких сомнений в том, что троица причастна к кражам у тамбовских пенсионеров, у полицейских не осталось после осмотра принадлежавшей им иномарки. В машине обнаружилось все необходимое для совершения афер, в том числе одежда, которая позволяла разыгрывать перед стариками разные роли. Кроме того, воры использовали разные телефоны и сим-карты, чтобы тщательнее заметать следы, их тоже нашли в автомобиле. Выяснилось также, что преступники были вооружены – в их арсенале обнаружили пистолет и нож. Кстати, деньги, украденные у тамбовских пенсионерок, похитители потратить не успели. Средства вернут владелицам.

- Во время допроса все трое признались в краже денег у пожилых жителей областного центра, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Сейчас в следственных подразделениях УМВД России по городу Тамбову и отделе полиции № 2 возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Уже на начальном этапе следствия у наших полицейских появились все основания предполагать, что задержанная под Тамбовом банда воров причастна к целой серии таких же преступлений. Ранее аналогичные кражи произошли в Калужской и Орловской областях. По решению суда все трое подозреваемых сейчас арестованы и до суда останутся в изоляторе.