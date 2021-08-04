50-летний тамбовчанин набросился с топором на гостя и грозил отрубить ему голову

В полицию Жердевского района поступило сообщение от жителей поселка Кривенково. Люди рассказали, что между двумя мужчинами произошел серьезный конфликт, который может закончиться убийством. Выяснилось, что в дом к родственникам в гости пришел нетрезвый 30-летний мужчина. Между ним и хозяином произошел конфликт, во время которого 50-летний мужчина схватил топор и угрожал отрубить гостю. От расправы визитера спасли родственники и соседи. Они же вызвали на место полицию.

- Хозяина дома задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение такого преступления по закону грозит до двух лет лишения свободы.