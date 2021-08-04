В Тамбове росгвардейцы задержали мужчину, который перебегал дорогу, а потом пытался дать им взятку

Во время патрулировании улицы Московской областного центра, сотрудники вневедомственной охраны увидели бегущих вдоль дороги мужчину и женщину. В какой-то момент пара, в нарушение правил дорожного движения, стала перебегать проезжую часть, создавая аварийную ситуацию. Росгвардейцы приняли решение остановить людей для проверки документов.

Во время разговора 32-летний мужчина, который, судя по всему, был пьян, вел себя неадекватно и пытался применить силу в отношении сотрудников Росгвардии, а потом и вовсе предложил им взятку за не привлечение к административной ответственности.

- На место вызвали следственно-оперативную группу, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Проводится проверка, по результатам которой в отношении задержанного будет принято решение.