Тамбовчанка до полусмерти избила собственного мужа

3 августа в 2 часа 10 минут в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД по г. Тамбову поступило сообщение от медсестры скорой медицинской помощи. Женщина рассказала, что им пришлось транспортировать в реанимационное отделение городской больницы № 3 31-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали тупую травму живота и внутренние повреждения. Сотрудники полиции выяснили, что тяжелого что пациента забрали из дома по улице Ново-южной.

Следственно-оперативная группа выехала по этому адресу, полицейские опросили 27-летнюю супругу мужчины и их соседей. Во время беседы женщина созналась, что это она вечером 2 августа в ходе ссоры избила супруга, а когда поняла, что ему стало плохо, сама вызвала скорую.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.